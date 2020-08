Euroopa aktsiaturud pöördusid langusesse

Suurbritannias on täna aktsiaturud samuti languses. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud pöördusid täna langusesse, sest investorid muretsevad USA-Hiina pingete teravnemise ning koroonaviiruse leviku pärast, vahendab Reuters.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna langenud 0,5 protsenti, kehvemini on läinud pankadel, energiafirmadel, kindlustusfirmadel ja autotootjatel – need sektorid langesid 0,8-0,9 protsenti.