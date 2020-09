Välismaakler Interactive Brokers viskab Eesti investoreid välja ja udutab põhjendustega

Mitu Eesti investorit sai augusti keskel rahvusvaheliselt maaklerfirmalt Interactive Brokers kirja, kus teatati, et nende kauplemiskonto platvormil suletakse. Kontole ilmus väärtpaberite ostukeeld ning aega portaalist lahkuda anti kuu aega.

Kuigi Interactive Brokers (IB) ise kirjutas ühele investorile, et tegemist olevat konto väärtuse järgi liiga väikse ja maakleri jaoks mittekasumliku kliendiga, et täita kõiki taustakontrolli reegleid, tuli Finantsvabaduse foorumis välja üllatav asjaolu, et paljud veelgi väiksema kontoga investorid pole niisugust teadet saanud. Ühine nimetaja oli kõigil kirja saanud investoritel hoopis see, et tegemist oli ettevõtte, mitte eraisiku kontoga.