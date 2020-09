Euroopa aktsiaturud tõusuteel

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna tõusuteel, vaatamata sellele, et pangandussektori aktsiad on enne Föderaalreservi kohtumist odavnenud, vahendab Reuters.

Aktsiaturgude tõusu juhtis rõivamüüja H&M, mille kolmanda kvartali tulemused olid oodatust tunduvalt paremad ning aktsia kallines enam kui 12 protsenti.