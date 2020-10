Euroopa Liit peab Suurbritannia lubadust Brexiti kõnelustelt lahkuda blufiks

Brexiti läbirääkimisteks hakkab aeg otsa saama. Foto: Reuters/Scanpix

Järgmisel nädalal jõuab kätte Brexiti läbirääkimiste järgmine verstapost, kuid osapooled ei ole endiselt kokkuleppele lähemale jõudnud. Kuigi Suurbritannia on lubanud läbirääkimiste laua tagant lahkuda, peavad Euroopa Liidu ametnikud seda bluffiks, vahendab Bloomberg.

Boris Johnson on lubanud 15. oktoobril Euroopa liiduga läbirääkimised lõpetada, kui selleks ajaks ei ole selge lahkumisleppeni jõutud. See tähendaks, et Suurbritannia lahkuks 31. detsembril Euroopa Liidust leppeta.