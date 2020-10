Netflixi ja Tesla jaoks väga tähtis nädal

Netflix on koroonapandeemiast kasu lõiganud. Foto: Reuters/Scanpix

Kaks selle aasta kuumimat aktsiat – Netflix ja Tesla – teatavad sellel nädalal tulemused. Kuna aktsiad on tõusnud väga kiiresti, saab tulemuste mõju olema suur, kirjutab MarketWatch.

Netflix on koroonaviiruse pandeemia üks suurimaid võitjaid, sest inimesed hakkasid kodus rohkem voogedastusteenuseid kasutama. Nüüd on küsimus selles, kas lihtsalt kätte tulnud kasv on läbi saanud või mitte.