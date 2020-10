USA börsifirma omandas Eesti tarkvaraettevõtte

Pilt on illustreeriv. Foto: Raul Mee

Ameerika Ühendriikide IT-firma Splunk omandas Eesti ettevõtte Plumbr, teatas USA börsifirma.

"Olen uhke selle üle, mida Plumbr on saavutanud viimase 9 aasta jooksul dünaamilist APM-platvormi üles ehitades," ütles Plumbri tegevjuht ja kaasasutaja Priit Potter pressiteates. "Kuigi IT-talente on uskumatult raske leida, töötavad Plumbris ühed paremad tarkvaraarendajad. Ootame põnevusega koostööd Splunki meeskonnaga, et aidata ettevõttel avardada oma visiooni viia andmed kõigeni."