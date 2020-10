Kiire taastumine aitas EstateGurul rekordeid saavutada

EstateGuru juhatuse esimehe Marek Pärtli hinnangul on tema juhitav ühisrahastusportaal koroonapandeemiast taastunud kiiresti ja jätkab lähiaastail kasvu. Foto: Raul Mee

Nii augustis kui ka septembris ületasid EstateGuru kuised laenumahud 10 miljoni euro piiri ja sellega seoses ületas platvorm miljoni investeeringu piiri. Ettevõtte juhi Marek Pärtli sõnul näitab edu EstateGuru kiiret taastumist koroonakriisist.

„Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenesid meie laenumahud 24% ja tulud 46%. Ma olen väga uhke meie rahvusvahelise tiimi üle, kes on läbi nende keeruliste aegade sedavõrd suurepärast tööd teinud,“ ütleb EstateGuru kaasasutaja ja juhatuse esimees Marek Pärtel. „Täna võin ma öelda, et EstateGuru on tulnud sellest kriisist välja palju tugevamana, kui olime enne kriisi. Näeme, et meile lisandub aina uusi investoreid, 2019. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes on neid 52% rohkem," lisas Pärtel.