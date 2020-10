BP jõudis üllatuslikult tagasi kasumisse

BP logo. Foto: Reuters/Scanpix

Briti naftafirma BP jõudis kolmandas kvartalis tagasi kasumisse, aga hoiatas, et pandeemiast taastumise aeg pole teada ning kriis survestab kütuse nõudlust ja rafineerimisäri marginaale, vahendab Reuters.

Londonis tegutsev ettevõte ütles, et Aasias on nõudlus kütuse järele taastumas, aga globaalne tarbimine on ka praegu nõrk.