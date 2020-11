USA fossiilkütuste tootjad ootavad vabariiklaste võitu

Naftapumpamise lähitulevik sõltub USA presidendivalimiste tulemusest. Foto: Reuters/Scanpix

Investorite hirm, et demokraadid ei saa valimistel isegi Joe Bideni võidu korral senatis enamust, on tõstnud USA nafta- ja gaasiettevõtete aktsiad rohetootjatest kõrgemale, kirjutab Financial Times.

On märkimisväärne, et USA nafta- ja gaasikontserni Exxon Mobili aktsia on viimase viie päevaga tõusnud üle 6 protsendi, kuigi eelmisel nädalal teatas ettevõtte kolmandast järjestikusest kvartalitulemuste langusest.