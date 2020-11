EfTENi III fondi müügitulu on aastaga kerkinud üle kümnendiku

Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas. Foto: Andras Kralla

Selle aasta 10 kuu jooksul on EfTENi III fond teeninud 8,7 miljonit eurot müügitulu, mis on 12% rohkem kui eelmisel aastal, ning kulumieelne kasum on suurenenud 14%.

Kümnekuulisel perioodil on fond teeninud kulumieelset kasumit (EBITDA) 6,96 miljonit eurot, mis on 14% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.