Suure sammu astunud Tesla aktsiat nähakse kallinemas

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Elon Muski 17aastane elektriautode tootja Tesla tegi täna suure sammu edasi – ettevõte valiti Standard & Poor’s 500 indeksi liikmeks, mis suurendab ettevõtte aktsionäride baasi märgatavalt.

Juba mitu kuud on ringelnud spekulatsioonid, et Tesla jõuab S&P 500 indeksisse. Septembrikuu indeksi rebalansseerimise ajal saabus tagasilöök, aga nüüd on kindel, et ettevõte liidetakse indeksiga 21. detsembril.