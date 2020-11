Ühisrahastajate miljonid ohus: Baltic Forest andis sisse pankrotiavalduse

Baltic Forest lõpetas pankrotis. Foto: Liis Treimann

Ühisrahastusportaali Crowdestate kasutajatele neli miljonit ja maksuametile miljon eurot võlgu olev puidufirma Baltic Forest andis sisse pankrotiavalduse, sest ei saanud võlausaldajatelt enam ajapikendust.

Baltic Foresti juhatuse liige Jaak Napritson usub, et Crowdestate'i investorid on oma investeeringuga siiski heas positsioonis ning neil on "kaunis hea" võimalus oma raha tagasi saada. Investor Kristi Saare Napritsoni optimismi aga ei jaganud ja leidis, et investoritel tuleb see raha korstnasse kirjutada.