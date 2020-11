Hein: Kilu võib Briti äri kasvatada LHVst endast suuremaks

LHV Grupi nõukogu liige Raivo Hein. Foto: Liis Treimann

LHV Groupi nõukogu liige Raivo Hein ütles, et Suurbritannia ärist võib tulla midagi suuremat kui LHV ise ning Erki Kilu sobib sealset äri üles ehitama. LHV Panga uue juhi Kadri Kiiseli suurim väljakutse on tema sõnul aga Eesti pangandusturul kahe suurima tegija sekka jõudmine.

Heina sõnul on Erki Kilu näidanud juba üle kümne aasta oma oskusi ja võimet ehitada nullist üles korralik pank, mis kasvab tulevikus veelgi. “Suurbritannias oleme teinud juba kõva kasvu ja me ei näinud muud alternatiivi, kui pakkuda seda kohta Erkile. Loodame ja usume, et seal läheb sama hästi edasi,” nentis Hein.