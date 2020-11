Bitcoin ületas 19 000 dollari piiri

Bitcoin ületas täna esimest korda 19 000 dollari piiri alates 2017. aastast, sest krüptovaluutade maania on ka Wall Streetile jõudnud, vahendab Bloomberg.

Bitcoini hind on täna tõusnud 2,8 protsenti, 19 154 dollarile. Hind läheneb ligi kolm aastat tagasi saavutatud kõigi aegade rekordile. Mitmed turuosalised on välja toonud, et praeguse hinnatõusu taga on eelkõige traditsiooniliste investorite suurem huvi krüptovaluutade vastu.