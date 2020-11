Jaapani Nikkei indeks tõusis ligi 30 aasta tippu

Ekraan näitamas Nikkei indeksi väärtust Jaapanis Tokyos. Foto: Reuters/Scanpix

Jaapani aktsiaturud tõusid teisipäeval mitme aasta kõrgeima tasemeni, sest koroonaviiruse vaktsiini kiire arendamine võimaldab investorite hinnangul majandustel kiiremini taastuda, vahendab Reuters.

Jaapani Nikkei 225 indeks lõpetas tänase kauplemispäeva 2,5 protsendi suuruse tõusuga ning kauples 26 165,6 punktil. See on kõrgeim tase alates 1991. aastast. Laiapõhjalisem Topix indeks tõusis 2,2 protsenti, 1765,9 punktini, mis on enam kui kahe aasta kõrgeim tase.