Yellen pani dollari ja võlakirjade intressid langema

Endine Föderaalreservi juht Janet Yellen. Foto: Reuters/Scanpix

USA dollar ja riigivõlakirjade intressikõver olid teisipäeval langemas, sest investorid loodavad, et presidendiks saav Joe Biden valib oma rahandusministriks endise Föderaalreservi juhi Janet Yelleni, vahendab Reuters.

Yellen on investorite jaoks pigem lõdva rahapoliitika toetaja ja see võimaldaks majanduse uue stimuleerimispaketi lihtsamini vastu võtta. Ta on tööturu ekspert ning kogenud ökonomist, kes oleks investorite jaoks kindel valik.