Suur ostunimekiri: need on Soome investorite lemmikaktsiad

Üks selgetest eelistustest oli Fortum. Foto: Reuters/Scanpix

Soome lehed Kauppalehti ja Arvopaperi uurisid lugejatelt, milliseid aktsiaid nad olid viimati ostnud ja mida kavatsesid osta järgmisena. Välja koorusid selged favoriidid.

Soome investorid kuulavad raha paigutamisel analüütikute vaateid üpriski tähelepanelikult, seega on eelistatud aktsiad eelkõige need, mida on soovitanud osta ka analüütikud.