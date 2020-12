Börsikaupleja: turumullide paisumine tekitab kiusatuse panustada langusele

Börsikaupleja Igor Doroshenko arvab, et börsimull on suur, kuid kasu saab lõigata igal turul. Foto: Andres Haabu

Tänavu üle sajaprotsendilist tootlust teeninud börsikaupleja Igor Doroshenko sõnul on turud ülehinnatud, mistõttu on tal tekkinud soov neid lühikeseks müüa. Ühtlasi andis Doroshenko 11 tema hinnangul kuuma investeerimisideed.

"Psühholoogid on öelnud, et keskmiselt kulub 10 000 tundi, et pidada end mingil alal kogenuks," tuletas Doroshenko meelde.