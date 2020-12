Gmail ja YouTube annavad erroreid üle maailma

Katkestusi tuleb ikka ette, nende ulatus on seekord erakordne. Foto: ARND WIEGMANN, Reuters/Scanpix

Google’i teenustes on täna ulatuslikke katkestusi üle maailma, mis ei lase inimestel kasutada Gmaili, YouTube’i ja teisi rakendusi, kirjutab Bloomberg.

Veateated kõiguvad sõnumist, et „midagi läks valesti“, kuni teadeteni, et „tekkis viga, proovi hiljem uuesti“, kui proovida Alphabeti omanduses oleva Google’i rakendusi kasutada. Rakendusi ei õnnestunud laadida New Yorgis, Suurbritannias ja mujal Euroopas, kirjutas Bloomberg kell 14.20.