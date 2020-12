Koroonaviiruse uus tüvi on tekitanud Euroopa börsidel kaose

Täna on börsidel koroonaviiruse uue tüve leviku tõttu Ühendkuningriikides raske päev. Foto: CP/Scanpix

Börsid on täna languses, eelkõige on raske löögi saanud Euroopa turud, kuna Ühendkuningriigi uus koronaviiruse tüvi põhjustas jõulupühade eel kaose, naaberriigid on katkestanud reisimise Ühendkuningriigi vahel.

Balti börsil on suurimas languses Leedu turismiettevõte Novaturas, kes on hetkel miinuses 3,4%, Šiauliu Bankase langus on 1,99%.