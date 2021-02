Jaeinvestorite armee võttis sihikule hõbeda

Jaeinvestorite armee, kes mitmekordistas GameStopi aktsia, on nüüd sihikule võtnud hõbeda. See on Redditi kogukonna jaoks tunduvalt suurem amps, kirjutab Bloomberg.

Hõbeda hind tõusis täna vahepeal 13 protsenti, 30,35 dollarile unts. Nädalavahetusel ostsid paljud inimesed aktiivselt füüsilist hõbedat, mis tekitas jaemüüjate jaoks probleeme. BlackRocki iShares Silver Trusti, mis on suurim hõbedat jälgiv börsil kaubeldav fond, voolas reedel 944 miljonit dollarit.