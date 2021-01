Jaeinvestorite mäss

Nagu YOLO-investorite meelega valesti kirjutatud ingliskeelne loosung kõlab: “Stonks only go up!” Foto: AFP/Scanpix

Twitteris ja Redditis kogunev “las lennata”-suhtumisega jaeinvestorite hord on asunud riskifonde surnuks trampima, kasutades tööriistadena esimesi ettejuhtuvaid aktsiaid.

Kõik algas tegelikult Teslast. Aastaid on analüütikud hoiatanud, et Tesla turuväärtus on liiga suur nii tema enda kahjumis bilanssi arvestades kui ka teiste autotööstustega võrreldes. Seda silmas pidades oli riskifondidele ainuvõimalik käik Teslat lühikeseks müüa. Mida paljud tegidki.