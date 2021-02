Euroopa aktsiaturud tõusevad neljandat päeva järjest

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud tõusevad täna juba neljandat päeva järjest, sest investorid loodavad, et globaalne majandus taastub oodatust kiiremini. Suurematest turgudest on paremini läinud Saksamaal, vahendab Reuters.

Stoxx 600 indeks on täna kerkinud 0,24 protsenti, 408 punktini. Saksamaa valitsus teatas kolmapäeval, et on uutes majanduse abimeetmetes kokkuleppele jõudnud. “Meetmed aitavad nii erinevaid majandussektoreid kui ka tavainimesi,” ütles ING ökonomist Carsten Brzeski.