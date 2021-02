PRFoodsi käibest kadus kolmandik

PRFoodsi juht Indrek Kasela. Foto: Liis Treimann

PRFoodsi teise kvartali käive kasvas esimes kvartaliga võrreldes 34%, kuid aasta varasema perioodiga võrreldes kahanes.

PRFoods avaldas teise kvartali tulemused, millest selgub, et ettevõtte müügitulu on aasta varasema perioodiga võrreldes kahanenud üle 33%, 17 miljoni euroni. Esimese kvartaliga võrreldes kasvas müügitulu 34%. Kuue kuuga on ettevõte teeninud 29,7 miljonit eurot, mis on üle 30% väiksem aasta varasema sama perioodiga võrreldes.