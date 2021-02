SAS sai kopsaka kahjumi

SASi lennukid. Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi-Taani lennufirma SAS ütles täna, et ootab järgmiseks aastaks nõudluse normaliseerumist. Lennufirma majandusaasta esimese kvartali kahjum oli aga oodatust suurem, vahendab Reuters.

Koroonaviiruse levik ning selle tõttu kehtestatud piirangud on lennusektoris tekitanud sajandi krahhi. Lennufirmad on pidanud tegema palju ümberkorraldusi, et kriisis vastu pidada.