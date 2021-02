Teisest sambast lahkujate arv ületas 100 000 piiri

Teisest pensionisambast lahkujate arv jätkab tõusu ning ületas see nädal 100 000 piiri. Foto: Andras Kralla

Pensionikeskuse andmete kohaselt soovib raha välja võtta 14,4% teise samba kogujatest.

Pensioni teisest sambast raha väljavõtmiseks on avalduse esitanud 101 882 inimest. Kahe nädalaga on lahkumise soovist teatanud pea 14 000 inimest ehk kahe nädalaga on lahkujate arv kasvanud 16%. Avalduste esitamise kasvutempo on hoogu maha võtnud ning stabiliseerunud, kuid kasvu peatumist veel näha ei ole.