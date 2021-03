Buffett: võlakirjaturu investoreid ootab sünge tulevik

Berkshire Hathaway juht Warren Buffett. Foto: Reuters/Scanpix

Legendaarne investor Warren Buffett hoiatas, et viimastel nädalatel järsult langema hakanud võlakirjaturu investorite jaoks on tulevik tume, vahendab Financial Times.

90aastane Berkshire Hathaway juht ütles aktsionäridele saadetud iga-aastases kirjas, et praegu tuleks võlakirjaturgu vältida. Tõsi küll, Berkshire on ise võlakirjaturul küllaltki suur osaline.