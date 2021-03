Volvo toodab aastaks 2030 ainult elektriautosid

Polestari elektriauto. Polestar kuulub Volvole. Foto: Reuters/Scanpix

Volvo teatas täna, et aastaks 2030 on kõik Volvod üksnes elektrimootoriga, vahendab Reuters.

“Ma olen täiesti veendunud, et selliseid kliente, kes tahaksid päriselt bensiinimootori juurde jääda, pole,” hindas Volvo juht Håkan Samuelsson. “Me oleme veendunud, et elektriauto on klientide jaoks atraktiivsem,” lisas ta.