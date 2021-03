Investorid avastasid kerisetootjas riski

Kerisetootja HUUMi investoritele tuli üllatusena HUUMi kaubamärgi tegelik omanik ja sarnase nimega uus ettevõte, kes laienes Põhja-Ameerikasse. Foto: HUUM

Investorites tekitas meelehärmi, et Funderbeami platvormil kauplev HUUM OÜ ei olegi HUUMi kaubamärgi omanik ja omanik toimetab mitme firmaga.

Investorid märkasid, et HUUMi kaubamärk ei kuulugi ettevõttele, mis kaupleb Funderbeami platvormil. Sellest tulenevalt pakub see lisariski investorile erinevate ettevõtete kaudu, mis ei ole HUUM OÜga seotud. Ettevõtte HUUM OÜ suuromanik on Asine OÜ, mille omanik on omakorda Siim Nellis. Lisaks omab Asine OÜ ka HUUM Sauna OÜd, mis on eraldiseisev ettevõte kerisetootjast.