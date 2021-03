Miljardär müüs kamaluga Tesla aktsiaid

Tesla autod. Foto: Reuters/Scanpix

Miljardärist investor Ron Baron müüs viimase kuue kuu jooksul 1,8 miljonit Tesla aktsiat vaatamata sellele, et ta usub aktsia tõusu 2000 dollarini, vahendab CNBC.

Baron, kes on Tesla aktsionär olnud juba pikka aega, ütles neljapäeva hommikul, et tema firma müüs aktsiad maha. Põhjuseks asjaolu, et need moodustasid osast portfellidest liiga suure osakaalu.