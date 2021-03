Suur pensionijooks: ühed esitavad avaldusi, teised jagavad hoiatusi

Mitu küsitletud inimest ütles, et neil on teises pensionisambas sedavõrd vähe raha, et sellega pole mitte midagi peale hakata. Esimene teisest sambast lahkujate nimekiri lüüakse lukku märtsi lõpuga. Foto: Liis Treimann

Rohkem kui 100 000 inimest on juba otsustanud teisest pensionisambast raha välja võtta, kuid tänavalt ja prominentide seast leiab valdavalt üles need inimesed, kes soovitavad kogumist jätkata ja nimetavad reformi hoopis traagiliseks.

Selleks, et vanaduspõlves hästi ära elada, peab Circle K Eesti juht Kai Realo (53) enda sõnul juba praegu tarku otsuseid langetama. Üks neist on jätkata teises pensionisambas raha kogumist. Kui Circle K Eesti juht Kai Realo pensionile jõuab, on Eestis ülalpeetavaid ja nende hulgas pensionäre rohkem kui tööinimesi, seepärast ei usu Realo, et riigi makstav pension plahvatuslikult tõuseks. Praegu on Eesti keskmine pension veidi üle 500 euro.