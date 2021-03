Goldman Sachs aktsiaturul mulli ei näe

Goldman Sachs riski mulliks ei näe. Foto: Reuters/Scanpix

Investorid võivad muretseda selle pärast, et aktsiaturg võib olla mullis, kuna selle tõus uutele kõrgustele jätkub, kuid Goldman Sachs lohutab, et nemad börsil mulli hetkel ei näe, vahendab Yahoo Finance.

Goldman Sachsi globaalne aktsiastrateeg ja Euroopa makrouuringute juht Peter Oppenheimer kirjutas oma teadustöös: "Oluline on see, et märkimisväärse võimenduse puudumine väljaspool valitsussektorit ja tsükli varajane etapp viitavad sellele, et risk peatse mulli osas, mis ohustaks majandust ja finantssüsteemi, on suhteliselt madal."