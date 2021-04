USA börsidelt leiab sadu allahinnatud SPACe

Visioon SPACi abil börsile tuleva Archer Aviationi elektrilennukist. Foto: archer.com

Tänavu börsil noteeritud SPACidest ehk ülevõtuks loodud firmadest kaupleb üle 300 allahindlusega.

SPAC (Special Purpose Aquisition Vehicle) on n-ö blankotšekk, ettevõte, millel enda äritegevust pole ja mis on mõeldud päris ettevõtete börsiletoomise hõlbustamiseks. SPACide liitumise abil on börsile tulnud või tulemas kümneid ettevõtteid, viimaste kõmulistena elektriautotootja Lucid Motors ja elektrilennukitootja Archer Aviation.