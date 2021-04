Kuidas õnnetust ekslevast noorukist sai suur Buffett

Warren Buffett (vasakul) oma lemmikhobiga meelt lahutamas. Foto: Tarvo Vaarmets

Kui ma "Lumepalli" aastaid tagasi ingliskeelsena ostsin, heidutas mind selle maht. Kui olin lugemisega poole peale jõudnud, oli mul aga kahju, et jäänud on veel vaid pool raamatut. Tahtsin, et see jätkuks, sest see oli parim äribiograafia, mida olin kunagi lugenud.

Loen elulugusid ja ajalooraamatuid tihti ning see sügavate ideedega raamat kuulub kahtlemata kõrgeimasse klassi. See New York Timesi ja Wall Street Journali müügiedetabelites esikoha hõivanud raamat räägib loo sellest, kuidas sai õnnetust ekslevast noorukist suur Warren Buffett – õpetaja, investor, filantroop.