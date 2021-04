Tähelendu teinud Nordeconi ja Merko aktsiad täna sügavas miinuses

Merko Ehitus. Foto: Liis Treimann

Viimase kuu jooksul meeletut tõusu näidanud Tallinna börsi ehitusfirmad Nordecon ja Merko Ehitus on täna tublisti odavnenud.

Merko Ehituse aktsia on täna langenud 2,4 protsenti, 15,56 euroni. Nordecon on kaotanud aga lausa 6,4 protsenti ning aktsia maksab 1,6 eurot. Aktsiate kauplemiskäive on täna olnud vastavalt 341 091 ja 150 025 eurot.