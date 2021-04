Vene rubla on sattunud tugeva surve alla

Vene rubla. Foto: Reuters/Scanpix

Geopoliitiliste pingete kasv on rublale tugeva löögi andnud, sest Moskva koondab sõjaväge Ukraina piiri äärde ning USA võib Venemaale kehtestada täiendavaid sanktsioone, vahendab Financial Times.

Riigi valuuta on viimase kuuga langenud ligi 5 protsenti, jõudes viie kuu madalaima tasemeni – ühe dollari eest tuleb välja käia 77 rubla. Rubla langus on olnud arenevate turgude seas üks suurimaid, rohkem on kukkunud vaid Türgi liir.