EfTEN kinnitas dividendi ning avaldas järgmise investeeringu

EfTEN Capitali tegevjuhi Viljar Arakase sõnul on koroonakriisi mõju III fondile olnud häbiväärselt väike. Foto: Andras Kralla

Kinnisvarafirma EfTENi tänasel aktsionäride koosolekul kinnitati III kinnisvarafondi dividend, uus rahakaasamine ning paotati katet järgmiselt investeeringult. Fondi üüripindade vakantsuse tase on III fondi juhi Viljar Arakase sõnul uskumatult madal ning Baltikumi ärikinnisvarasse on oodata hulganisti lisaraha, mis turul tootlust allapoole kisub.

"Kogu see rahatrükk, mida praegu tehakse koroona tingimustes, on ainult vesi kinnisvara veskile," ütles Arakas ning lisas, et surve tootluse alanemisele on väga tugev.