Wall Streeti suurtegija näeb aktsiaturgudel erakordset optimismi

Larry Finki asutatud ja juhitav BlackRock on maailma suurim investeerimisfirma. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma suurima investeerimisfirma BlackRocki juht Larry Fink ütles, et ta on finantsturgude puhul väga optimistlik ajal, mil majandus on koroonaviirusest taastumas.

„Ma olen praegu aktsiaturgude puhul erakordselt optimistlik,“ ütles Fink CNBC-le antud intervjuus. Ta tõi välja, et praegu on palju faktoreid, mis turgude tõusu lühemas perspektiivis toetavad. Seda vaatamata asjaolule, et Standard & Poor’s 500 ja Dow Jonesi indeksid on tõusnud järjest uute rekorditeni ja kauplevad küllaltki kõrgel hinnatasemel.