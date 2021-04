Biden kaalub sigareti nikotiinitaseme langetamise kohustust

Philip Morrise aktsia reageeris uudistele langusega. Foto: Reuters/Scanpix

USA presidendi Joe Bideni administratsioon kaalub seaduseelnõu, mis kohustaks tubakafirmadel kõigis sigarettides nikotiinitaset alandama tasemele, kus sigaretid ei oleks enam sõltuvust tekitavad, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Wall Street Journalile.

Uus poliitika vähendaks sigarettides kasutatavate kemikaalide taset nii palju, et need ei tekitaks enam sõltuvust või tekitaks sõltuvust vaid minimaalselt. Selle eesmärk on panna miljonid inimesed sigarettidest loobuma või minema üle vähem kahju tekitavatele alternatiividele, näiteks nikotiini sisaldava närimiskummi või e-sigarettide kasutamisele.