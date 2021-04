Microsoft ületas ootusi, aga aktsia langes

Microsofti esimese kvartali käive vastas ootustele ning kasum oli isegi parem. Aktsia reageeris aga väikse langusega, sest investorid ootasid veelgi tugevamaid näitajaid, sest ettevõtte turuväärtus on kerkinud juba väga kõrgele, vahendab Reuters.

Tehnoloogiafirma, kelle turuväärtus on lähedale jõudnud 2 triljoni dollari piirile, on kasu saanud eelkõige pilveteenuste äri laienemisest. Microsoft läks pilveteenustele üle pärast nutitelefonide suuremat levikut, sest see vähendas nõudlust Windowsi operatsioonisüsteemi järele. Microsofti Azure’i pilveteenuste äri on konkurendi Amazon Web Services ees edumaad kasvatanud.