AstraZeneca müüginumbrid lükkasid aktsia kasvama

AstraZeneca tarnis esimeses kvartalis 68 miljonit koroonavaktsiini. Foto: Reuters/Scanpix

AstraZeneca COVID-19 vaktsiinide müüginumbrid ulatusid esimeses kvartalis 275 miljoni dollarini ning kogukäive ületas analüütikute ootusi. Ettevõtte aktsia on täna kallinenud 4 protsenti.

Briti-Rootsi ravimitootja tarnis esimeses kvartalis kokku 68 miljonit vaktsiinidoosi, vahendab CNBC. Sealjuures müüdi Euroopasse 224 miljoni, arengumaadesse 43 miljoni ja ülejäänud maailmasse 8 miljoni dollari väärtuses vaktsiine. Ühe vaktsiini hind on umbes 4 dollarit. AstraZeneca on öelnud, et koroonavaktsiinide pealt nad pandeemia ajal kasumit ei teeni.