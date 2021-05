Investor Madis Müür pani Arco Vara aktsia rallima

Madis Müür esinemas Investor Toomase konverentsil. Foto: Raul Mee

Kinnisvaraarendaja Arco Vara aktsia on täna kerkinud ligi 25%, mille taga võib olulise põhjusena näha iduinvestori Madis Müüri soovitust populaarses Facebooki grupis.

"See läks küll kuidagi kiirelt kappama," kommenteeris Müür toimunut. Sellist reaktsiooni ta enda sõnul oodanud ei oleks. "See, et inimesed natuke vaataks ja kaaluks Arco Varat, seda oleks oodanud küll. Aga nüüd nii kiiret ja suurt reaktsiooni ei oleks küll oodanud," ütles investor.