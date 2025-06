Kinnisvaraarendaja: kodude kättesaadavamaks muutmiseks on hoobasid küll

Kinnisvaraeksperdid, poliitikud ja arendajad on saanud üle nädala diskuteerida Tallinna kinnisvara kättesaadavuse üle , seda seoses hiljuti avaldatud Tallinna taskukohase eluasemepoliitika analüüsiga. Kuna Bonava Eesti on oma eesmärgiks seadnud eelkõige just kättesaadavate kodude arendamise, siis meie jaoks on tegemist huvitava ja väga vajaliku aruteluga, kuna mõnevõrra see kas kinnitab või lükkab ümber meie valitud strateegia oma toote kujundamisel.