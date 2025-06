Tagasi 18.06.25, 17:01 Hinnatud restoranid sulgenud tippkokk avas uue koha. "Alustadki kohe kokkuhoiuga" Tunnustatud tippkokk Martin Meikas, kes ehitas partneriga üles nüüdseks suletud restoranid Ö ja Kaks Kokka, avas möödunud nädalal uue koha nimega O₂.

Pärast restoranide Ö ja Kaks Kokka sulgemist läks tippkokk Martin Meikas Austraaliasse ja uskus, et restoranitööd ei tee ta enam mitte kunagi. Eelmisel reedel oli aga tema uue restorani avamine.

Foto: Johannes Hoimoja

“Alustadki kohe kokkuhoiuga. Ja see ei lõppegi – väga peab vaatama, kuhu see raha läheb,” rääkis Meikas ja tunnistas, et ega ärevus on sees küll, sest riskid on suured ja õiget aega restorani avamiseks polegi olemas.

Ka toorainet tuleb tema sõnul kasutada leidlikult. Tippkokk korjab ise sireleid, nõgeseid ja kuusevõrseid. Hinnatõus on olnud meeletu ja tuleb hoolega valida, kus kõige soodsamad tingimused leiab. “Liha on küll läinud juba Eestis selliseks defitsiidiks. Eestimaa veist niisama enam tellida ei saagi – nüüd on nii, et enne raha ja siis kaup,” tõi Meikas näite.

Kuna inimesed on hinnatundlikud, loevad ka toidukohtades kõik detailid. “Lõunapakkumiste puhul käib täiesti sentide võrdlus. Kus on 20 senti soodsam, siis juba minnakse sinna, ja loeb, kas sealt saab leiba tasuta ja vett.”

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates “Äripäeva fookuses” räägime Meikasega restoraniärist, uue koha avamisest, läbipõlemisest ja õppetundidest, mida võttis ta uue koha avamisel kaasa pandeemia ajal sulgema pidanud restoranidest Ö ja Kaks Kokka. Uurime temalt, kas restoranil O₂ on plaanis püüda ka Meikase jaoks seni kättesaamatuks jäänud Michelini tärni.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.