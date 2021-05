Hinnatõus jõuab USAs juba tarbijateni

Blackrocki analüütikute hinnangul on inflatsioon 3% kursil, USA rahandusminister Janet Yellen hoiatas kasvava eelarve korral ka kasva inflatsiooni eest. Foto: Reuters/Scanpix

Kasvavad mured toorainete ja varuosade kättesaadavusega ähvardavad jõuda tarbijateni ka hinnatõusu kaudu, vähemalt USAs, kus inflatsioonile võib hoogu anda ka valitsussektori kulude kasvamine.

Seni on arvatud, et inflatsioonioht on pigem ajutine ning tuleneb nii madalast võrdlusbaasist kui ka nõudluse kasvu ajutisusest. Sama meelt on veel praegu USA Föderaalreservi analüütikud, kuid investorite skepsis selle hinnangu vastu kasvab, vahendas Bloomberg.