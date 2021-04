Mööblitootja: igal nädalal potsatab postkasti teade järgmisest hinnatõusust

Sellise diiavani tootmiseks läheb vaja nii puitu, tulekindlat porolooni, vedrusid kui ka tekstiili, kuid mööblitootjatele tekitab kõige nende materjalide tarnimine üha suuremat peavalu. Foto: Meeli Küttim

Hoolimata nõudluse märkimisväärsest kasvust tööstus- ja ehitussektoris on ettevõtjatel keeruline klientide soove täita, sest tööks vajaliku materjali hinnad on kasvanud alates eelmise aasta lõpust kohati üle 70 protsendi. Ja see pole veel kõik: ka soolasema hinnaga leppimine ei pruugi tarneid garanteerida.

„Ühelt tarnijalt saime lühikese aja jooksul kolm teadet, millest igaüks teavitas järgmisest kolme- kuni viieprotsendisest hinnatõusust. Irooniline oli, et hoolimata hinnatõusust kaupa neil pakkuda polnud,“ räägib eritellimusel pehmet mööblit tootva osaühingu Nordicsofa juht Ragnar Mang. Kuigi tema sõnul on nad väiketootjad, keda toorainekriis väga ei mõjuta, siis täiesti puutumata nad siiski madalseisut jäänud pole.