Saunatootja keeb tellimustest üle: buum võiks juba läbi saada

Mõnel saunatootjal on järjekord nii pikk, et kui praegu saun tellida, saab selle alles suve lõpuks kätte. Foto: Iglucraft

Saunatootjad tõdevad, et viimase aastaga on saunade nõudlus hüppeliselt kasvanud ja tootmismahud on mõnel juhul pea pool aastat ette täis müüdud. Ettevõtjatele teeb olukorra keerulisemaks aga puidu hinna tõus, mida peab nüüd mitu kuud ette ennustama.

„Ütlen ausalt, tahaks, et nõudlus hoo maha võtaks. Saaks natuke rahulikumalt hingata ja jõuaks tellimustega järjele. See on hullumaja,“ tõdes saunu ja aiamaju tootva Saunaselli juht Raido Olevi. Tema sõnul on saunade nõudlus kasvanud nii suureks, et neil on septembrini kogu tootmismaht välja müüdud. Tellimuste kasvu ilmestab asjaolu, et lõppenud kvartalis tõusis ettevõtte käive eelmise aastaga võrreldes pea 180 protsenti, 282 000 euro juurest 783 000ni.