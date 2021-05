Swedbanki peastrateeg: Föderaalreserv vajutab suvel pidurit

Swedbanki aktsiainvesteeringute peastrateeg Mattias Isakson soovitab volatiilsuseks valmis olla. Foto: Swedbank Sverige / kuvatõmmis

Swedbank Groupi peastrateeg Mattias Isakson prognoosib, et USA Föderaalreserv muudab suvel enda rahanduspoliitika suunda ja hakkab indikeerima intressimäärade tõusu. Aktsiaturgudele ennustab ta sel juhul korrektsiooni.

"Föderaalreserv on selgitanud, et nad ei vähenda stiimulit enne, kui majanduses on näha reaalseid taastumise märke. Kuid nähes Ameerika Ühendriikidest tulevaid väga positiivseid signaale, on tulemas päev, mil me näeme Föderaalreservi tooni muutmas," ütles Isakson Rootsi majanduslehele Dagens industri.