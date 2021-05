Küberrünnakud panid nafta kallinema

Nafta puurtornid. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hinnad on täna tõusnud, sest USA kütuse torujuhtme operaatorit tabasid küberrünnakud, vahendab Reuters.

USA torujuhtme operaator Colonial Pipeline teatas pühapäeval, et ettevõtte peamise torujuhtme töö on pärast küberrünnakuid peatatud. Nüüdseks on suudetud taastada väiksemate terminalide ja logistikapunktide töö.