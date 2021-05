Vase ja rauamaagi hinnad tõusid kõigi aegade rekordini

Vase ja rauamaagi hinnad tõusid täna kõigi aegade rekorditeni, sest nõudlus on kiirelt taastumas ning investorid ootavad inflatsiooni kiirenemist, vahendab Bloomberg.

Goldman Sachsi tooraineturgude analüütikute sõnul on kujunemas toorainete jaoks “ideaalne” keskkond, kus globaalse majanduse kiire kasvu ajal on palgad surve all ning Föderaalreservi rahapoliitika on väga leebe. Reedel lisas õli tulle USA tööturu raport, mille numbrid olid oodatust tunduvalt kehvemad. Selle tõttu lükkusid edasi ka ootused intresside tõusu osas.